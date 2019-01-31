Milas'ta Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi
48 dakika önce
Milas'ta aç kalan yaban domuzu sürüsü şehre inerek çöp konteynırlarının kenarında çöplerden yiyecek aradı.
Milas
'ta aç kalan yaban domuzu sürüsü şehre inerek çöp konteynırlarının kenarında çöplerden yiyecek aradı.
Milas'a bağlı Emek Mahallesi
'nde geçtiğimiz günlerde yaban domuzu sürüsü gece geç saatlerde sokaklara inerek yiyecek aradı. Çöp konteynırlarının etrafında sürüler halinde gezinen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. İnsanların sokakta çok sık bulunmadığı geç saatlerde rahatça mahallede gezen domuzlar, bir süre sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözlerden kayboldular. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:09 Kaynak: İHA
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