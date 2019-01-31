Son Dakika Haberleri: Milas'ta Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi

Milas'ta Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi

48 dakika önce

Milas'ta aç kalan yaban domuzu sürüsü şehre inerek çöp konteynırlarının kenarında çöplerden yiyecek aradı.

Milas'ta Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi, System.String[]
Milas'ta aç kalan yaban domuzu sürüsü şehre inerek çöp konteynırlarının kenarında çöplerden yiyecek aradı.

Milas'a bağlı Emek Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaban domuzu sürüsü gece geç saatlerde sokaklara inerek yiyecek aradı. Çöp konteynırlarının etrafında sürüler halinde gezinen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. İnsanların sokakta çok sık bulunmadığı geç saatlerde rahatça mahallede gezen domuzlar, bir süre sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözlerden kayboldular. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi

Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:57:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]