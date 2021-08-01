Yangın yerleşim eyerlerine ulaştı, Gökbel köyü boşaltıldı

MUĞLA - Muğla Milas'ta başlayıp Bodrum'a sıçrayan yangında alevler her yeri sardı. Milas Gökbel Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel Köyü boşaltıldı. Adeta mahşer günü gibi bir durumla karşılaşan köylüler bir yandan canlarını diğer yandan da canlı mallarını kurtarmak için zamanla yarıştı.

Dün öğleden sonra Milas'ta başlayıp Bodrum sınırlarına kadar yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor. Bugün öğlen saatlerinde Gökbel Köyü yerleşim alanına kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi. Vatandaşlar önce evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp sonra evlerini terk ettiler. Bölgede korku ve tedirginlik devam ediyor.