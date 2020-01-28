Milas'ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milas'ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı - Son Dakika

Milas'ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı

7 saat önce

Milas Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında ilçe sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla 4 yılı kapsayan protokol imzalandı.

Milas'ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı, System.String[]

Milas Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında ilçe sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla 4 yılı kapsayan protokol imzalandı.


Protokol imza törenine Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Deligöz, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Asansör Teknik Sorumlusu Ethem Kayhan Kaymakçı, Makine Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Veli Önder ve Milas Belediyesi Elektrik-Elektronik Mühendisi Reşat Kayaş katıldı.


Milas Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanan protokol 4 Mayıs 2018 tarihli, 30411 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin, protokol süresince Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından ilk periyodik kontrol ve periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi, raporların onaylanması Belediyemize, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilmesi işini kapsıyor. - MUĞLA

Makine Mühendisleri Odası, Milas Belediyesi, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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