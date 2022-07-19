Bozbük Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla 'nın Milas ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Milas'ta ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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