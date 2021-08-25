Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika