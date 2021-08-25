Son dakika... Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, kontrol altına alındı.

Bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Muğla 'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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