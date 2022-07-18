Milas'ta çıkan yangın panikletti - Son Dakika
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Milas'ta çıkan yangın panikletti

18.07.2022 11:18
Milas'ta çıkan yangın panikletti

Muğla'nın Milas ilçesinde trafodan çıkan yangın önce tarım arazilerini tutuşturdu, ardından da şiddetli rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Milas ilçesinde trafodan çıkan yangın önce tarım arazilerini tutuşturdu, ardından da şiddetli rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın, Ortaköy Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazilerindeki bir trafo binasından çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yan mahallelerdeki evlere yakın olan yangına önce mahalleliler bahçe hortumları, kazma küreklerle müdahale etti. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen mahalle halkı ormanlık alana da sıçrayan yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 saat sonunda yangını kontrol altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Demir, "Evlerin yanındaki tarlalarda bulunan trafo binasından çıkan yangın büyük bir hızla yayıldı. bölgede şiddetli rüzgar da var. Bazı evlerin etrafında soğutma çalışması yapıyoruz. Eline kazma kürek tutan kim varsa yangına müdahale etti. Çok şükür ki söndürüldü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta çıkan yangın panikletti - Son Dakika

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