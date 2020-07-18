Milas'ta çöp kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Milas'ta çöp kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı

Milas-Bodrum kara yolunda kontrolden çıkan katı atık toplayan çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Milas- Bodrum kara yolunda kontrolden çıkan katı atık toplayan çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine doğru seyreden 48 U 1608 plakalı katı atık toplayan çöp kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Milas Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde yola devrildi. Kamyonda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Meydana gelen kazadan dolayı kara yolunda ise trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kamyon yoldan kaldırılana kadar trafiğin tek şeritten akmasını sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Trafik Şube Müdürlüğü, Bodrum, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta çöp kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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