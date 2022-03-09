Milas'ta dilenci operasyonu - Son Dakika
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Milas'ta dilenci operasyonu

09.03.2022 16:22
Milas'ta dilenci operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan dilencilerin üzerinde tespit edilen bin 40 TL'ye el konuldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan dilencilerin üzerinde tespit edilen bin 40 TL'ye el konuldu.

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü halkın manevi duygularını istismar ederek ilçe genelinde dilencilik yapan şahıslara karşı operasyon düzenledi. Yakalanarak Zabıta Müdürlüğü binasına getirilen şahısların üzerilerinden çıkan paralara el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. İl dışından gelen dilenciler de yaşadıkları şehirlerine gönderiliyor. Operasyonda yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nu gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerilerinde tespit edilen bin 40 TL paraya da el konuldu. Kucaklarında küçük çocuk bulunduran dilencilere Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ayrıca işlem yapıldı.

Milas Belediyesi, vatandaşları rahatsız ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişiler ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün 153 numaralı hattına bildirilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. - MUĞLA

Milas'ta dilenci operasyonu
Milas'ta dilenci operasyonu
Milas'ta dilenci operasyonu
Milas'ta dilenci operasyonu
Milas'ta dilenci operasyonu

YORUMLAR
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Milas Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Türk Lirası, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta dilenci operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta dilenci operasyonu - Son Dakika
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