Milas'ta düğüncülerin ilginç eylemi - Son Dakika

Milas'ta düğüncülerin ilginç eylemi

- Milas'ta düğüncülerin ilginç eylemi Düğün organizasyonlarında hizmet veren iş kolları pandemi dolayısıyla düğünlerin yasaklanmasını böyle protesto etti İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi,...

- Milas'ta düğüncülerin ilginç eylemi

Düğün organizasyonlarında hizmet veren iş kolları pandemi dolayısıyla düğünlerin yasaklanmasını böyle protesto etti

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklerin 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyeceğinin duyurmasının ardından Muğla'nın Milas ilçesindeki düğün sektörüne hizmet veren meslek kolları basın açıklaması yaparak, mağdur edildiklerini ileri sürdüler. 'İptal etme tedbir al' sloganı ile yapılan basın açıklamasına aşçılar kazanları ile, gelinlik dikenler gelinlikle, müzisyenler ise davul ve zurnaları ile katıldı.

Milas'ta düğün sektörüne dolaylı yoldan hizmet eden fotoğrafçı, organizasyoncu, çiçekçi, çalgıcı ve müzisyenler, aşçılar, pastacılar, berber ve kuaförler, abiyeciler, düğün salonu ve kır bahçesi işletmecilerinin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Atapark'ta gerçekleşen açıklamaya fotoğrafçılar kamera ve fotoğraf makineleriyle, abiyeciler gelin ve damatlıkla, müzisyenler davul ve zurnalarıyla, aşçılar ise yemek kazanlarıyla katıldılar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek yapılan basın açıklamasında sektör temsilcileri tarafından ortak hazırlanan basın metnini Mustafa Özgülergil okudu. Tüm dünyayı sarsan Covid-19 için yapılan tüm çalışmalara ve alınan tüm tedbirlere saygı duyduklarını ifade eden Özgülergil, "Ancak son olarak alınan kararların tüm sorumlusu düğünler olarak gösterilmesi son derece yanlış bir tutumdur. Sezonu dört gözle bekleyen Mart ayında gelen yasaklar ile birlikte zaten zor duruma düşen esnaf son genelge ile birlikte ciddi sıkıntıya girdi. Bu sektörden ekmek parası kazanan esnaflar ve bir o kadar masraf eden düğün sahipleri mağdur edilmiştir" diyerek düğünlerin iptal edilmesi yerine tedbir alınmasını istediklerini duyurdu.

Milas'ta düğüncülerin ilginç eylemi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Milas, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ta düğüncülerin ilginç eylemi - Son Dakika

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