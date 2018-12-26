Son Dakika Haberleri: Milas'ta Ek Gelir Sağlamak Amacıyla 'Dolgu Bez Bebek' Kursu

Milas'ta Ek Gelir Sağlamak Amacıyla 'Dolgu Bez Bebek' Kursu

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde, kadınların ek gelir sağlaması amacıyla 'Dolgu Bez Bebek' kursu açıldı.

Milas'ta Ek Gelir Sağlamak Amacıyla 'Dolgu Bez Bebek' Kursu, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde, kadınların ek gelir sağlaması amacıyla 'Dolgu Bez Bebek' kursu açıldı. Kursa ilk olarak Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ziyaret etti.

Milas'a İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Milas Halk Eğitim Merkezi'nde bağlı olarak kadınlara ek gelir sağlaması amacıyla 'Dolgu Bez Bebek' kursu açıldı. 25 kursiyerin katılımıyla başlayan Dolgu Bez Bebek kursuna katılan kursiyerler günlük 35 TL. ücret alarak aile bütçelerine katkı sunarken, Milas kültürünün de gelişmesine destek sağlıyorlar.

Kursu ilk ziyaret eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram kursiyerlerle sohbet edip, yapılan çalışmaları incelediler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:36 Kaynak: İHA

İŞKUR, Bebek, Milas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:56:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta Ek Gelir Sağlamak Amacıyla 'Dolgu Bez Bebek' Kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]