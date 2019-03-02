Son Dakika Haberleri: Milas'ta Ev Yangını: 1 Ölü

Milas'ta Ev Yangını: 1 Ölü

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında, zihinsel engelli vatandaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Milas'ta Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında, zihinsel engelli vatandaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Ören Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında, Mehmet Kuray'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Olayın haber verilmesiyle, yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen yangında, evde bulunan zihinsel engelli 27 yaşındaki Ömer Kuray dumandan zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuray'ın ölümü acılı aileyi gözyaşlarına boğdu. Meydana gelen olayla ilgili, güvenlik güçleri inceleme başlattı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Muğla, Ören Mahallesi, Milas, 3. Sayfa
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