Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı

6 saat önce

2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı, Milas'ta kapılarını açtı.

Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı, System.String[]

2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı, Milas'ta kapılarını açtı. Yeni evlenecek olan veya sünnet düğünü yapmayı planlayan ailelerin tüm ihtiyaçlarına hitap eden fuar, 9 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.


Balçık mevkiinde bulunan TARİŞ depolarında düzenlenen fuarın açılışına, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı ve Hüseyin Çöllüoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve sektörde yer alan firma temsilcileri katıldı.


Açılışta konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı'na hoş geldiniz. İlçemiz için önemli olan etkinliklerden birisi. 70'e yakın firmanın katıldığı bir fuar organizasyonuyla karşı karşıyayız. Başta Tariş yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu alan olmazsa biz bu etkinlikleri gerçekleştiremezdik. Ortak akılla dayanışma içerisinde bu fuar organizasyonu için çabalıyoruz. Açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum. Pazar günü akşam saatlerine kadar açık olacak fuarımıza tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.


Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, "Milas fuarlar kenti olma yolunda ilerliyor. Fiziki olarak mevcut bir alanımız yok ama Tariş depolarını fonksiyonel hale getirip, fuarlar için kullanılması ilçemiz ekonomisi için çok önemli. Evlilik fuarının bu yıl ikincisi düzenleniyor. Çok geniş bir alanı kapsıyor. Stant açan tüm firmalara hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi. Stantları gezen protokol üyeleri, firma yetkileriyle de kısa süreli sohbet etme imkanı buldu.


2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı, 5 - 9 Şubat tarihlerinde 5 gün boyunca 10 ile 19 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - MUĞLA

Güney Ege, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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