Milas'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Savran ve İçme Mahallelerini bir birine bağlayan yolda 34 DHR 105 plakalı cip ile 48 YH 116 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araç içerisinde sıkışanları çıkarırken, 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Cipin içerisinden çıkan yabancı uyruklu 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, İbo S. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA