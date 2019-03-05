Son Dakika Haberleri: Milas'ta Fetö Şüphelisi Emekli Yüzbaşı Gözaltına Alındı

Milas'ta Fetö Şüphelisi Emekli Yüzbaşı Gözaltına Alındı

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi bir emekli Yüzbaşı ikametinde Polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Milas'ta Fetö Şüphelisi Emekli Yüzbaşı Gözaltına Alındı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi bir emekli Yüzbaşı ikametinde Polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda edinilen bilgiye göre; Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde gözaltına alınan emekli Yüzbaşı İ.S. isimli FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi şahsın evinde ve aracında yapılan aramada bir adet bilgisayar, iki adet flaş bellek, bir adet sahsa ait akıllı telefon ve bir adet tablet ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan İ.S. işlemleri için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, yine FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi Ö.F.T. isimli şahsın da yaklaşık 1 ay önce yakalanarak, gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

Milas, 3. Sayfa
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