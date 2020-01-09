Milas'ta fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Milas'ta fuhuş operasyonu

11 dakika önce

Milas ilçesinde fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Milas ilçesinde fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği gerekçesiyle Z.K. gözaltına alındı, biri yabancı uyruklu iki kadın ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin, kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen S.A'yı da yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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