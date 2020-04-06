Milas'ta gönüllüler yüz koruma maskesi üretiyor - Son Dakika

Milas ilçesinde Milas Gençlik Merkezi atölyelerinde 3 boyutlu yazıcı ve diğer malzemelerle yüz koruma maskesi olarak kullanılan siperlik üretimine başladı.

Üretilen maskeler, Muğla ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye veren sağlık çalışanlarına, kamu yararına çalışan kurumların personeline ücretsiz olarak gönderiliyor.

Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, yaptığı açıklamada, Kovid-19 mücadelesi veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek için siperlik maske üretimine başladıklarını söyledi.

Gençlerin ve gönüllülerin maske üretimine yoğun destek verdiğini belirten Binbir, şunları ifade etti:

"Günlük 100 maske üreterek siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Üretimde sosyal mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarına uyarak gençlerimizle ve gönüllülerimizle çok fazla bir araya gelmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk ürettiğimiz maskeleri 75. Yıl Milas Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarımıza ve ilçede kamu yararına çalışma yapan kurumların personeline ücretsiz olarak dağıttık."

Binbir, Muğla merkez ve Bodrum ilçesinde ihtiyaç olan yerlere de siperlik maskelerden göndereceklerini kaydetti.