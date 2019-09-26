Son Dakika Haberleri: Milas'ta hatalı parklar cezalandırılıyor
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Milas'ta hatalı parklar cezalandırılıyor

2 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik sorunu hem yayalara hem araç sürücülerine sıkıntı oluştururken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ise hatalı park yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milas'ta hatalı parklar cezalandırılıyor, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik sorunu hem yayalara hem araç sürücülerine sıkıntı oluştururken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ise hatalı park yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Artan nüfus ve araç sayısı doğrultusunda trafikte sıkıntı yaşanan Milas şehir merkezinde hem araç sürücüleri hem de yayalar zor duruma düşüyor. Özellikle gelişi güzel parklar yüzünden şehir merkezinde trafik durma noktasına geliyor. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği, mevcut ekip sayısıyla vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına denetimlerini sık sık yaparken, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine de hatalı parklara ceza işlemi uyguluyor. Son olarak Atatürk Bulvarı'nda yapılan çalışmada hatalı araç ve motosiklet parklarına ceza işlemi uygulandı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
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