Milas'ta hatalı parklar cezalandırılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik sorunu hem yayalara hem araç sürücülerine sıkıntı oluştururken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ise hatalı park yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Artan nüfus ve araç sayısı doğrultusunda trafikte sıkıntı yaşanan Milas şehir merkezinde hem araç sürücüleri hem de yayalar zor duruma düşüyor. Özellikle gelişi güzel parklar yüzünden şehir merkezinde trafik durma noktasına geliyor. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği, mevcut ekip sayısıyla vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına denetimlerini sık sık yaparken, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine de hatalı parklara ceza işlemi uyguluyor. Son olarak Atatürk Bulvarı'nda yapılan çalışmada hatalı araç ve motosiklet parklarına ceza işlemi uygulandı. - MUĞLA