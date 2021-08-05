Son dakika haberi: Milas'taki orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika

Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, büyük çaba gösteriyor. Helikopterden çekilen görüntülere, yangının verdiği zarar ve alevlerin büyüklüğü yansıdı.

Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor.

Ören Mahallesi'nin farklı noktalarında 31 Temmuz'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

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