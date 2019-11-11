Son Dakika Haberleri: Milas'ta helikopterli trafik denetimi
Son Dakika Güncel Milas'ta helikopterli trafik denetimi

Milas'ta helikopterli trafik denetimi

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Milas'ta helikopterli trafik denetimi, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Milas- Ören karayolunda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Saat 11.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirilen havadan denetimlerde, 3 kişiye 'geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek', 1 kişiye ise 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etme' ihlalinden toplam 813 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği bildirildi.


Jandarma, Milas, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:35 Kaynak: DHA
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