Son Dakika Haberleri: Milas'ta hırsızlık operasyonu; 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Milas'ta hırsızlık operasyonu; 2 gözaltı

11 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi, Milas'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Milas'ta hırsızlık operasyonu; 2 gözaltı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi, Milas'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphesi iki kişiyi takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından S.D. ve Ü.E. Milas'a bağlı Dörttepe Mahallesi'nde bir ikamette gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi, 6 adet telsiz, bıçak gibi suç aletleri ele geçirildi.


Muğla Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Milas'a bağlı Dörttepe Mahallesi'nde bir çiftlik evinde düzenledikleri baskında, otomobil hırsızlığından aranan bir şüpheli çok sayıda suç aletiyle birlikte ele geçirildi.


İlk ifadeleri jandarma ekiplerince alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildiler. S. D. çıkarlıdığı mahkemece tutuklanırken, Ü.E. serbest bırakıldı. - MUĞLA

Jandarma, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FLAŞ
Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:01:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta hırsızlık operasyonu; 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]