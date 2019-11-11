Son Dakika Haberleri: Milas'ta ikametlere her ay 12 TL faturaya yansıtılacak
Son Dakika Güncel Milas'ta ikametlere her ay 12 TL faturaya yansıtılacak

Milas'ta ikametlere her ay 12 TL faturaya yansıtılacak

6 saat önce

Milas Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Milas'ta ikametlere her ay 12 TL faturaya yansıtılacak, System.String[]

Milas Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirildi.


Yasa gereği toplanılması gereken "Evsel Katı Atık Ücreti" ile ilgili tarifelerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu hazırladığı raporu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında gerçekleşen Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda meclis üyelerine sundu.


CHP'li meclis üyesi Murat Yazar tarafından okunan raporun öncesinde açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Komisyonumuzun yaptığı çalışma yine güncellenebilir. Tarifeler belirlenirken, burada tamamen maliyet esas alınıyor. Bakanlık kriterlerine göre ortaya çıkan maliyet hesaplarını komisyonlarımız değerlendirdi. Bu yasa yeni değil. Uyum süreci vardı. Daha sonra belediye meclisleri gerekli çalışmalarını yaparak 2020 yılı için yeniden güncellediler" dedi.


Raporun okunmasının ardından Ak Parti Milas Belediye Meclis Üyesi Hürol Önder, söz alarak yapılan çalışmada gecekonduda oturan ile rezidansta oturanlardan aynı miktarda Evsel Katı Atık Ücreti alınmasının usulsüz olduğunu, raporun yeniden gözden geçirilerek karara bağlanması gerektiğini belirterek, raporun ertelenmesini talep etti.


Önder ve Kiriş'in taleplerinin ardından yeniden söz alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Bu ilk kez hazırlanan bir çalışma değil. 7 - 8 yıldan beri aynı çalışmalar yapılıyor. Fakat her yıl erteleniyordu. Şuanda MUSKİ çalışmalarını tamamladı ve geçen yıl belirlenen tarifeler faturalara yansıtılmaya başlandı. Geçtiğimiz yılda karar almıştık. Ertelememiz bize bir şey kazandırmaz. Bu bir kanun düzenlemesi ve uygulamakla mükellefiz. Maliyet hesapları Bakanlığın belirlediği kriterlere göre yapıldı. Kafamıza göre yapmadık. Her ilçenin özel maliyet hesapları vardır. Ben raporun desteklenmesi tarafındayım. Bunun bunu oylayıp karara bağlayarak tarifeleri netleştirelim diyorum" dedi. - MUĞLA

Milas Belediyesi, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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