Milas'ta Işık İhlali Yapan Otomobil Kaza Yaptı; 1 Yaralı
37 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde ışık ihlali yaptığı ileri sürülen bir otomobil, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonetle çarpıştı.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde ışık ihlali yaptığı ileri sürülen bir otomobil, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Milas- Selimiye
Karayolu, Kırcağız Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Selimiye istikametine doğru seyir halinde bulunan T.G. idaresindeki 48 KY 877 plakalı otomobil Kırcağız Kavşağı'nda ışık ihlali yaparak, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait İ.T. idaresindeki 48 RG 220 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan A.G. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla mobese kameralarında inceleme başlattı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:39 Kaynak: İHA
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