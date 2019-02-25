Son Dakika Haberleri: Milas'ta İstinat Duvarı Çöktü, 6 Araç Altında Kaldı

Milas'ta İstinat Duvarı Çöktü, 6 Araç Altında Kaldı

1 saat önce

Muğla Milas'ta bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Milas'ta İstinat Duvarı Çöktü, 6 Araç Altında Kaldı, System.String[]
Muğla Milas'ta bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ta Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı gece saatlerinde birden çöktü. Otopark olarak kullanılan alanın kütleler halinde aşağıya doğru kaymasıyla birlikte toplam 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Çökmenin gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi.

Aşırı yağışlar nedeniyle şişerek ağırlaşan toprağa kaldıramadığı için çöken istinat duvarı, sitede paniğe neden oldu. Çöken duvarın kalıntıları arasında kalan araçlar, çalışmayla bulundukları alandan tek tek çıkarıldı. Öte yandan çökme meydana gelen alanda iş makineleriyle düzenleme çalışması başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

Muğla, Milas, 3. Sayfa
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