Milas'ta "Kazanan Sen Ol" Projesi Başlıyor
1 saat önce
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele için hazırlanan 'Kazanan Sen Ol' Projesi kapsamında liseler arasında basketbol turnuvası düzenlenecek.
Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele için hazırlanan 'Kazanan Sen Ol' Projesi kapsamında liseler arasında basketbol
turnuvası düzenlenecek.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde farkındalık ve kamuoyu oluşturarak gençleri spora yönlendirmek amacıyla 'Kazanan Sen Ol' isimli bir proje hazırladı.
Projeyle liseler arasında 4 bayan ve 4 erkekten oluşacak olan takımlar, 14-15 ocak 2018 tarihleri arasında basketbol turnuvasına çıkacak.
Renkli görüntülere sahne olması beklenen turnuva Milas Atatürk
Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Katılan her okula 3 adet basketbol topu, turnuvada birinci gelen takıma projenin önemini belirten 'Kazanan Sen Ol' Projesi Kupası ve kazan kız ve erkek takım öğrencilerine birer sinema bileti hediye edilecek. Ayrıca takım öğrencilerine ve gelen misafirlere 'Kazanan Sen Ol' yazılı tişörtlerden dağıtılacak. Ayrıca projenin ikinci ayağı olarak kurumlar arasında işbirliği sağlanarak mahallelerde muhtarlıklarla diyaloğa geçilerek sokak basketbolu turnuvaları düzenlenmesi planlanıyor. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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