Son Dakika Haberleri: Milas'ta "Kazanan Sen Ol" Projesi Başlıyor

Milas'ta "Kazanan Sen Ol" Projesi Başlıyor

1 saat önce

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele için hazırlanan 'Kazanan Sen Ol' Projesi kapsamında liseler arasında basketbol turnuvası düzenlenecek.

Milas'ta
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele için hazırlanan 'Kazanan Sen Ol' Projesi kapsamında liseler arasında basketbol turnuvası düzenlenecek.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde farkındalık ve kamuoyu oluşturarak gençleri spora yönlendirmek amacıyla 'Kazanan Sen Ol' isimli bir proje hazırladı.

Projeyle liseler arasında 4 bayan ve 4 erkekten oluşacak olan takımlar, 14-15 ocak 2018 tarihleri arasında basketbol turnuvasına çıkacak.

Renkli görüntülere sahne olması beklenen turnuva Milas Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Katılan her okula 3 adet basketbol topu, turnuvada birinci gelen takıma projenin önemini belirten 'Kazanan Sen Ol' Projesi Kupası ve kazan kız ve erkek takım öğrencilerine birer sinema bileti hediye edilecek. Ayrıca takım öğrencilerine ve gelen misafirlere 'Kazanan Sen Ol' yazılı tişörtlerden dağıtılacak. Ayrıca projenin ikinci ayağı olarak kurumlar arasında işbirliği sağlanarak mahallelerde muhtarlıklarla diyaloğa geçilerek sokak basketbolu turnuvaları düzenlenmesi planlanıyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muğla, Milas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:25:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta "Kazanan Sen Ol" Projesi Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]