Son Dakika Haberleri: Milas'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi
Son Dakika Güncel Milas'ta Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi - Son Dakika

Milas'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatına katılan 52 gaziye, madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Milas'ta Kıbrıs gazilerine

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatına katılan 52 gaziye, madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Milas Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda, Muğla Valisi Esengül Civelek'in katılımıyla, "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Törende konuşan Civelek, madalyaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlık işareti olduğunu söyledi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise 45 yıl önce, Kıbrıs topraklarında zulüm ve eziyeti bitirmek için, Türk ordusunun tarihte emsali az görünür çok büyük bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban da Türk askerinin Kıbrıs'ta barışı ve soydaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974 sabahında harekete geçtiğini anlattı.

Konuşmaların ardından 52 gazi ve gazi yakınına "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı törende, madalya ve beratlarını alan gaziler, duygu dolu anlar yaşadı.

Kıbrıs, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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