Son Dakika Haberleri: Milas'ta kontrolden çıkan tır etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ölü
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Milas'ta kontrolden çıkan tır etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ölü

41 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan maden yüklü tır, 2 motosiklet, 1 otomobil bir de yayaya çarptı.

Milas'ta kontrolden çıkan tır etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan maden yüklü tır, 2 motosiklet, 1 otomobil bir de yayaya çarptı. Kazada yaya feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Bodrum istikametine doğru seyreden 51 yaşındaki Mustafa Ateş'in kontrolündeki 07 GSY 49 plakalı tır, yol kenarında dolmuş bekleyen 58 yaşındaki Seyhan Pınar'a, 20 AK 311 ve 48 VA 451 plakalı motosikletlere, 34 ZB 1553 plakalı otomobile ve kapalı kasa 48 U 7899 plakalı ticari araca çarptı.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ambulansı, Muğla Büyükşehir belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kazada yaralanan sürücüye ve yayaya müdahale ederken, feci kazada Seyhan Pınar olay yerinde yaşamını yitirirdi. Tır şoförü Ateş ambulansla hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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