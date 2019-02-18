Milas'ta Maden Ocağında Göçük (1)
43 dakika önce
MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi.
MUĞLA'nın Milas
ilçesi Sarıkaya
Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi. - Muğla
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:00 Kaynak: DHA
Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
İlker Başbuğ'un 'YAŞ' Açıklamasına Abdullah Gül'den Yanıt Geldi: Cumhurbaşkanı Bu Sürece Katılamaz