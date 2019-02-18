Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük (1)

Milas'ta Maden Ocağında Göçük (1)

43 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi.

Milas'ta Maden Ocağında Göçük (1), System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:00 Kaynak: DHA

Sarıkaya, Muğla, Milas, Güncel
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