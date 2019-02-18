Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük

Milas'ta Maden Ocağında Göçük

41 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir açık maden ocağında meydana gelen göçükte 3 kişinin göçük altında olduğu açıklandı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir açık maden ocağında meydana gelen göçükte 3 kişinin göçük altında olduğu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Sarıkısık Dağı'ndaki açık alanda (kaltun-kuvars) maden çıkaran özel bir firmaya ait taş ocağında madende çalışan bir kamyonun üzerine büyük kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının altında kaldığı tahmin edilen üç kişinin kurtarma çalışması devam ediyor. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil yardım ambulansı, jandarma ekipleri sevk edildi.

(Bekir Tosun/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Muğla, Milas, Güncel
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