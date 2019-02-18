Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Öldü, 1 İşçi Enkaz Altında (8)

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Öldü, 1 İşçi Enkaz Altında (8)

29 dakika önce

CENAZE KAYA ALTINDAN ÇIKARILMAYA ÇALIŞIYOR Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen iş kazasında, Servet Çapacıoğlu'nun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Öldü, 1 İşçi Enkaz Altında (8), System.String[]
CENAZE KAYA ALTINDAN ÇIKARILMAYA ÇALIŞIYOR 

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen iş kazasında, Servet Çapacıoğlu'nun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Geçen süreye rağmen Çapacıoğlu'na ulaşılamadı. Göçükte ölen Engin Tutuk'un ise bedeninin hala kayaların altında olduğu cenazesinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ÖLENİN KARDEŞİDEN RUHSATSIZ İDDİASI

Kayaların altında kalan Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Olayı sonradan öğrendiğini belirten Kenan Tutuk, "Aşağıda operatörlük yapan Engin Tutuk'un kardeşiyim, bugün sabah bir göçük olmuş, sonradan haberimiz oldu. Abim ve abimin arkadaşı aşağıda kocamaan bir kayanın altında mahsur kaldılar. Şu anda hiç bir haber alınmıyor ve muhtemelen öldükleri düşünülüyor. Sabah abimden önce başka bir operatörler sokmak istemişler onlar girmek istememiş. O yüzden abimle bir arkadaşını sokmuşlar, 3 kuruş için abim ile arkadaşının canı gitti, büyük bir ihtimalle gitti. Şu anda sizin karşınızda zor konuşuyorum, bu yapı da kaçakmış bunu da diğer ölen operatörün kardeşinden öğrendim. Bunu size söyler mi bilmiyorum, çünkü o bu şirkette çalıştığı için ona baskı yapacaklar büyük bir ihtimalle, para verecekler bir şey yapacaklar. Bunlar büyük şirket, ben bu şirkette çalışmıyorum. Bunu gayet net bir şekilde söylüyorum, burası kaçak bir işletmeymiş. İki kişi aşağıda kayanın altında, hiç bir şekilde haber alamıyoruz. Kazı çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:08 Kaynak: DHA

Muğla, Milas, Güncel
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