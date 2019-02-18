Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (3)

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (3)

1 saat önce

VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYORMuğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek, çalışmaları yerinde izlemeye başladı.

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (3), System.String[]
VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek, çalışmaları yerinde izlemeye başladı. DHA muhabirine bilgi veren Vali Civelek, "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken, düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı, hastaneye sevk edildi. 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

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