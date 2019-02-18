Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (5)

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (5)

1 saat önce

MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞSarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi.

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (5), System.String[]
MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ

Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi. Kocabaş, "İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile 3 işçinin kayanın altında kaldığı söyleniyor. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Öte yandan, yaralı kurtulan işçinin Tayfun Akıncı olduğu, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:23 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0 Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]