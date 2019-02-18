Son Dakika Haberleri: Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (6)

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (6)

1 saat önce

MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞSarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi.

Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (6), System.String[]
MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ

Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi. Kocabaş, "İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile 3 işçinin kayanın altında kaldığı söyleniyor. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Öte yandan, yaralı kurtulan işçinin Tayfun Akıncı olduğu, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

Kocabaş, Güncel
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