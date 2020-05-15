Milas'ta muz üretimi için fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Milas ilçesinde ilk defa muz üretimi yapılacak serada, muz fidanları törenle toprakla buluşturuldu.

Mersin ve Seydikemer ilçesinde muz yetiştiriciliği yapan bir firma, Milas ilçesinde 52 dönümlük serada muz üretimi yapmaya karar verdi. Hazırlanan muz fideleri, ilçeye Damlıboğaz Mahallesi'ndeki serada, gerçekleştirilen törenle dikildi.

Fidan dikim törenine video konferans yöntemiyle katılan Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, yatırımcı çiftçi Hamza Akay'ı tebrik etti.

Özkaldı, muz yetiştiriciliğini kıyı şeritlerine yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Milas'ta ilk defa denenecek muz üretiminin bereketli olmasını temenni eden Özkaldı, "Özellikle Mersin başta olmak üzerinde muz üretimini şimdi Muğla'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle ülkemizin ihtiyacı olan muzu üretmeyi ve ihtiyaç fazlasını da ithal etmek isteriz." dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise "Bu sera burada örnek ve ilk olacak. Geleceğe yönelik hayalini gözümüzde canlandırdık. Antalya'da gördüğümüz manzarayı Milas'ta da göreceğiz inşallah. Biz ülkemizi daha da güçlü kılmak için üretmeye, çiftçimize, halkımıza gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Kovid-19 sürecinin tarım ve üretimin, güvenilir gıda arzının ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğine dikkat çekti.

Avrupa standartlarında bir sera inşa ettiklerini kaydeden yatırımcı Akay, bölgenin muz yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğunu dile getirdi.

Akay, "Bugün diktiğimiz muz fidelerinin, yaklaşık 9 ay sonunda meyve verir duruma gelmesini bekliyoruz. İstihdama ve üretime katkı sunacak olan tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.