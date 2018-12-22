Son Dakika Haberleri: Milas'ta Okul Servisleri Mercek Altında

Milas'ta Okul Servisleri Mercek Altında

4 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerine yönelik denetim çalışması yapıldı.

Milas'ta Okul Servisleri Mercek Altında, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerine yönelik denetim çalışması yapıldı. Yapılan denetimde gerekli evrakları olmayan araç sürücüleri hakkında tutanak tutuldu.

Milas'ta taşımacılık alanında çalışmalarını sürdüren okul servislerine yönelik Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katılımıyla denetim çalışması yapıldı. Öğrenci servislerinin denetlendiği çalışma kapsamında servis araçlarının güzergah belgelerinin olup olmadığına bakılırken, ilgili belgesi olmayan araç sürücülerine tutulan tutanakla ihbarname de düzenlendi.

Yapılan ihbarın cezai bir işlem olmadığını dile getiren yetkililer, sürücülerin konuyla ilgili uyarıldığını ancak bir sonraki denetlemelerde belgeleri yine eksik olan sürücülere cezai işlem yapılabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

Denetim çalışması kapsamında ekipler özellikle servis araçların hareket etmesi sırasında sürücülerin ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını da kontrol ederek, emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu hatırlattı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:08 Kaynak: İHA

Muğla, Milas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da Sokakta Bulunan İguana Vatandaşları Tedirgin Etti FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı

Arabanın Üstüne Dev Kaya Parçası Düştü Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:35:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta Okul Servisleri Mercek Altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]