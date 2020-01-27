Milas'ta okul yollarında güvenlik artırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milas'ta okul yollarında güvenlik artırılıyor - Son Dakika

Milas'ta okul yollarında güvenlik artırılıyor

6 saat önce

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sanayi Caddesini yeni okul bölgesine bağlayan yolda yürütülen çalışmaları inceledi.

Milas'ta okul yollarında güvenlik artırılıyor, System.String[]

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sanayi Caddesini yeni okul bölgesine bağlayan yolda yürütülen çalışmaları inceledi.


Muğla'nın Milas ilçesinde, Sanayi Caddesi üzerinde yer alan meslek liselerinin bulunduğu Kampüs Bölgesi'ne bağlantıyı sağlayan yolda yürütülen genişletme ve oto korkuluk çalışmalarını yerinde inceleyen ve Fen İşleri Müdürü Okan Koban'dan bilgi alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Yürüttüğümüz çalışmayla artık öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarına daha güvenli şekilde ulaşabilecek" dedi.


Yaklaşık 500 metre oto korluk döşenen ve tehlike oluşturan yolun genişletme çalışmaları incelemesi sırasında bir açıklama yapan Başkan Tokat; "Yeni okulların bulunduğu Sodra bölgemizde önemli bir çalışma yürütmekteyiz. Burada yaklaşık bin öğrencimiz öğrenim görmekte. Öğretmenlerimiz ve öğretmenlerimiz bu yolla ilgili olarak güvenlik anlamında kaygı taşımaktaydılar. Belediye olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımızın güvenliği açısından bu alanda çalışma başlattık. Yapı itibariyle zor bölge. Kırılması zor taş yığınları var. Ancak zorlu çalışma sonunda yolu güvenli hale getiriyoruz. Ayrıca yaklaşık 500 metre otokorkuluk sistemiyle ulaşımı daha güvenli hale getirdik. Bu çalışmayı özellikle okullarımızın tatil olduğu zamana getirdik ki ulaşımı ve eğitimi olumsuz etkilemeyelim istedik. Eğitim tekrar başladığında öğrenci ve öğretmenlerimizin artık okullarına güvenli şekilde gidip gelecekler" dedi. - MUĞLA

Muhammet Tokat, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:20:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milas'ta okul yollarında güvenlik artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]