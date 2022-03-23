Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı - Son Dakika

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yaya geçidi bulunan ışıksız kavşaklarda uygulama yapıldı.

Yaya geçidi bulunan ışıksız kavşaklarda ilk geçiş hakkının yayalara verilmesine yönelik belirli aralıklarla yapılan uygulamalar aralıksız devam ediyor. Trafik ışıklarının bulunmadığı yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalara ait olduğuna vurgu yapan ekipler Milas'ın farklı noktalarında gerçekleştirdiği kontroller sayesinde ilçe genelinde trafik kazalarını minimuma indirmeyi ve güvenli trafik akışını sağlamayı amaçlıyor. - MUĞLA