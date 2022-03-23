Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı

23.03.2022 09:24
Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yaya geçidi bulunan ışıksız kavşaklarda uygulama yapıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yaya geçidi bulunan ışıksız kavşaklarda uygulama yapıldı.

Yaya geçidi bulunan ışıksız kavşaklarda ilk geçiş hakkının yayalara verilmesine yönelik belirli aralıklarla yapılan uygulamalar aralıksız devam ediyor. Trafik ışıklarının bulunmadığı yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalara ait olduğuna vurgu yapan ekipler Milas'ın farklı noktalarında gerçekleştirdiği kontroller sayesinde ilçe genelinde trafik kazalarını minimuma indirmeyi ve güvenli trafik akışını sağlamayı amaçlıyor. - MUĞLA

Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı
Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı
Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Hisarcık, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı - Son Dakika
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