Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını (1)
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Milas'ta orman yangını (1)

26 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı.

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MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tuzabat Mahallesi Boğaçukur Mevkisi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.


Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:39 Kaynak: DHA
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