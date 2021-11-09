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MİLAS'TA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

09.11.2021 17:08

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, zeytinlik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, zeytinlik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Lavranda Ketendere mevkiinde zeytinlik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fırat AKAY/MİLAS, (Muğla), (DHA)

MİLAS'TA ORMAN YANGINI
MİLAS'TA ORMAN YANGINI
MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLAS'TA ORMAN YANGINI - Son Dakika


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