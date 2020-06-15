Milas'ta orman yangını - Son Dakika

Milas'ta orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Milas Karacahisar bölgesi Hayıtlı mevkiinde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri yangına karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam ederken, 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katılıyor.