Milas'ta orman yangını
1 saat önce
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Milas
ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Bugün öğle saatlerinde Milas'a bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürmek için 6 helikopter ile havadan, 2 dozer, 16 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisi ile karadan müdahale ediliyor.
- Muğla
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