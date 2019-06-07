Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Milas'ta orman yangını

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı.

Milas'ta orman yangını, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Bugün öğle saatlerinde Milas'a bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürmek için 6 helikopter ile havadan, 2 dozer, 16 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisi ile karadan müdahale ediliyor.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
Muğla, Milas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feribotta feci kaza: 75 yaşındaki yolcunun parmak ucu koptu Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]