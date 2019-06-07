Milas'ta orman yangını (2)
1 saat önce
2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürülürken, kızılçam ağaçları ile kaplı 2 hektarlık alan küle döndü.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:05 Kaynak: DHA
2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürülürken, kızılçam ağaçları ile kaplı 2 hektarlık alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.
Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),
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