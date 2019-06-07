Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını (2)
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Milas'ta orman yangını (2)

1 saat önce

2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürülürken, kızılçam ağaçları ile kaplı 2 hektarlık alan küle döndü.

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2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürülürken, kızılçam ağaçları ile kaplı 2 hektarlık alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:05 Kaynak: DHA
Muğla, Milas, Güncel
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