Milas'ta orman yangını (2)

2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürülürken, kızılçam ağaçları ile kaplı 2 hektarlık alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),