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Milas'ta orman yangını

14 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Karacahisar Mahallesi Ulupınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Milas'ta orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Karacahisar, Muğla, Milas, Güncel
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