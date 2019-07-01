Milas'ta orman yangını
14 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:19 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Karacahisar
Mahallesi Ulupınar
mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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