Milas'ta orman yangını
1 saat önce
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve gidere büyüyen orman yangınına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:00 Kaynak: İHA
MUĞLA (İHA) – Muğla
'nın Milas
ilçesinde çıkan ve gidere büyüyen orman yangınına müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre; Milas'a bağlı Tuzabat Mahallesi Boğa Yokuşu mevkiinde orman yangını çıktı. Giderek büyüyen ve geniş bir alana yayılan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. - MUĞLA
Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti