Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
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Milas'ta orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Tuzabat Mahallesi mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İtfaiye, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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