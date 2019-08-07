Milas'ta orman yangını
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Milas'ta orman yangınıMUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve giderek büyüyen orman yangınına müdahale ediliyor.
Milas Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:11 Kaynak: İHA
'ta orman yangını
MUĞLA - Muğla
'nın Milas ilçesinde çıkan ve giderek büyüyen orman yangınına müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre; Milas'a bağlı Tuzabat Mahallesi Boğa Yokuşu mevkiinde orman yangını çıktı. Giderek büyüyen ve geniş bir alana yayılan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.
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