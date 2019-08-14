Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
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Milas'ta orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.
Söndürme çalışmalarına destek vermesi için Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopterinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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