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Milas'ta orman yangını

34 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi'nde çıkan orman yangını kısa sürede yapılan müdahaleyle 1 hektarda kontrol altına alındı.

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Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi'nde çıkan orman yangını kısa sürede yapılan müdahaleyle 1 hektarda kontrol altına alındı.

Muğla'da, çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına havadan 4 helikopter, karadan 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye, 75 orman işçisi ve 20'ye yakın mükellef yangına müdahale etti. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası 1,5 saat içinde yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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