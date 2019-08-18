Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
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Milas'ta orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde orman yangını başladı.

Milas'ta orman yangını, System.String[]
Muğla'nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde orman yangını başladı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor.

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve ekipleri de arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.

Akgedik Barajının üst bölgelerinde başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösterdiği öğrenildi. - MUĞLA
akgedik barajı, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:13 Kaynak: İHA
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