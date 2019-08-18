Milas'ta orman yangını
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Milas'ta orman yangını Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Milas Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
'ta orman yangını
Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. MUĞLA - Muğla
'nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde orman yangını başladı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor.
Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve ekipleri de arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.
Akgedik Barajının üst bölgelerinde başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösterdiği öğrenildi.
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