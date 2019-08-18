Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Milas'ta orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangını, havada ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen tarım arazilerine sıçradı.

Milas'ta orman yangını, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangını, havada ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen tarım arazilerine sıçradı. Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki orman alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve yangın söndürme ekipleri de arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor. Akgedik Barajı'nın üst bölgelerinde başlayan orman yangını, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgedik Mahallesi'ndeki tarım arazilerine de sıçradı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yanan asırlık zeytinlerini kurtarmak için seferber oldu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
(Bekir Tosun - Mehmet Barlas/İHA)
akgedik barajı, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege bölgesindeki 4 yangınla ilgili açıklama Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:19:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]